Beşar Esad'tan Türkiye Açıklaması: Uzlaşı İçin Şartlarını Sıraladı

Türkiye ile Suriye arasındaki ‘normalleşme’ sürecine ilişkin karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanlığı’nın resmi X hesabına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suriye Meclisi’nde 'normalleşme' çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İLK ADIM HASAR TESPİTİDİR'

İlk uzlaşma başlığının nezaket değil açık sözlülük olduğunu kaydeden Esad, "İlk adım kibir değil, hata tespitidir. Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilecek bir referansa ihtiyacı var. Bir referansın olmayışı önceki toplantılarda sonuca ulaşılamamasının nedenlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay Esad’a iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir.”

Esad ise çağrılara olumlu baktıklarını ama normalleşme için "Türkiye’nin ‘teröre desteği durdursun ve Suriye'den kuvvetlerini çeksin" demişti.