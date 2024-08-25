Dünyanın En Zengin Kadını Oldu: Serveti 100 Milyar Dolara Ulaştı

L'Oréal varisi Françoise Bettencourt Meyers'i geçen ABD'nin perakende zinciri Walmart'ın varisi Alice Walton, dünyanın en zengin kadını oldu. Alice Walton'ın serveti 100 milyar dolara yaklaştı.

Dünyanın En Zengin Kadını Oldu: Serveti 100 Milyar Dolara Ulaştı

Walmart'ın varisi Alice Walton, dünya çapındaki en zengin kadın unvanını L'Oréal varisi Françoise Bettencourt Meyers'in elinden aldı. Walton'ın net serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre ilk kez 95 milyar doların üzerine çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve yakında 100 milyar doları geçebilir.

Sam Walton'ın kızı olan Alice Walton'ın servetindeki bu artış, Walmart hisselerinin bu yıl yüzde 44'lük bir yükseliş yaşamasıyla mümkün oldu. Bu durum, Walton'ın servetini yaklaşık 25 milyar dolar artırarak toplamda 95 milyar dolara ulaştırdı. Öte yandan, L'Oréal'in kurucusu Eugène Schueller'in torunu Françoise Bettencourt Meyers'in serveti ise bu yıl 9 milyar dolar azalarak 91 milyar dolara düştü. Bu düşüş, L'Oréal hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 12 oranında gerilemesinden kaynaklandı.

Geçen yılın sonunda, Bettencourt Meyers'in net serveti 100 milyar dolara ulaşmışken, Walton'ın serveti 70 milyar dolar civarındaydı. Şu anda Bettencourt Meyers, Bloomberg'in zenginler listesinde 20. sırada yer alırken, Alice Walton 18. sıraya yükseldi. Walton'ın kardeşleri Jim ve Rob da sırasıyla 98 milyar dolar ve 95,8 milyar dolarlık servetle aynı listenin üst sıralarında bulunuyor. Babalarının şirket hisselerini eşit şekilde paylaştırdığı düşünüldüğünde, her bir kardeş Walmart'ın yüzde 11'inden fazlasına sahip. Ayrıca, yıllar içinde hisse senedi satışları ve temettüler yoluyla her birinin 15 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Françoise Bettencourt Meyers ise Garnier ve Maybelline gibi markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kozmetik şirketi L'Oréal'in yaklaşık yüzde 35'ine sahip olmaya devam ediyor. Eğer Alice Walton'ın serveti 100 milyar doları aşarsa, Elon Musk, Bill Gates ve Warren Buffett gibi isimlerin bulunduğu centibillionair kulübüne katılan nadir kişilerden biri olacak.

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