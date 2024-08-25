İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 405'e Yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana soykırım faaliyetleri yürüttüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 405’e yükseldi. Yaralı sayısının 93 bin 468’e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 405'e Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 7 Ekimden bu yana sivilleri hedef alan İsrail ordusu, tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Günden güne şiddetlenen saldırılar hayatını kaybeden sivillerin sayısının da artmasına yol açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 324 gündür devam ettiği saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 405’e, yaralı sayısının 93 bin 468’e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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