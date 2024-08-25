İsrail Heyeti Ateşkes Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor

İsrail ile Hizbullah arasında savaş çanları çalarken, İsrail heyeti, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere yürüttüğü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gidecek.

İsrail Heyeti Ateşkes Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor

Bu sabah Lübnan merkezli Hizbullah'ın İsrail'e saldırı başlatması gündem olurken, İsrail heyetinin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılacak müzakerelere katılmak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği açıklandı.

Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Barnea ve Bar'ın da aralarında olduğu heyetin ilerleyen saatlerde Kahire'ye hareket edeceği kaydedildi.

Kahire'deki müzakerelere Barena ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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