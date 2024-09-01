Rusya'da Düşen Helikopterin Enkazı Bulundu: 17 Ölü
Rusya'da dün düşen helikopterin enkazı bulundu. Yetkililer 17 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklarken helikopterde 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: AA