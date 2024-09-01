Rusya'da Düşen Helikopterin Enkazı Bulundu: 17 Ölü

Rusya'da dün düşen helikopterin enkazı bulundu. Yetkililer 17 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklarken helikopterde 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Rusya'da Düşen Helikopterin Enkazı Bulundu: 17 Ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya
Filistinli Aileyi Yakarak Öldüren İsrailli Hücre Hapsinden Çıkıyor: O Dindar Bir Yahudiymiş! Filistinli Aileyi Yakarak Öldüren İsrailli Hücresinden Çıkıyor
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Papa'dan 'Gazze'de Ateşkes' Vurgusu Papa'dan 'Gazze'de Ateşkes' Vurgusu
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe