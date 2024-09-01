Azerbaycan Sandık Başında: Milli Meclis Seçimleri Başladı

Azerbaycan'da halk erken Milli Meclis seçimleri için sandık başına gidiyor. Azerbaycan vatandaşları yerel saatle 08.00'de oy kullanmak için seçim noktalarına akın etti. Milli Meclisteki 125 koltuk için 990 adayın yarıştığı ülkede kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva, başkent Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 1 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

OY VERME İŞLEMİ 19.00'DA BİTECEK

Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00’ye kadar seçime katılım oranın yüzde 20,39 olduğu belirtildi.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598’i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

KARABAĞ'DA SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde bulunan seçmenler için sandıklar kuruldu. Karabağ'ın “Kültür Başkenti” Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de bulunan seçmenler kurulan 54 sandıkta oy kullanacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ise 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 20 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve mahkeme tarafından sonuçlar onaylanacak.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Kaynak: İHA