25 Yıl Sonra İlk Kez Görülünce DSÖ Alarm Verdi: Gazze'de Çocuklara Aşılama Başladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde insani kriz büyürken, 25 yıl sonra ilk kez görülen çocuk felci hastalığının ardından başlatılan çabalar kapsamında Gazze'de ilk kez çocuklara çocuk felci aşılamaları yapılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncüllüğündeki aşılama kampanyasının resmi başlangıç tarihi 1 Eylül olarak belirlense de aşılama çalışmaları beklenenden bir gün önce başladı. Hedef, İsrail'in onayladığı 3 günlük ara boyunca, Gazze'deki 10 yaşın altındaki yaklaşık 640 bin çocuğu aşılamak. Gazze'nin merkezinde başlayan aşılama, güneyde ve kuzeyde de uygulanacak.

AŞININ İKİ DOZ OLMASI GEREK

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, kampanyanın başarıya ulaşması için ise çocukların en az yüzde 90'ının dört hafta arayla iki doz aşılanması gerektiğini vurguluyor.

Filistinli yetkililer, "gerçek bir ateşkes" çağrısı yapsa da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alınan bu tedbirin “ateşkes olmadığını” söyledi.

Aşılama çalışmalarının başlamasının ardından da İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. İsrail ordusunun, günlerdir Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda, şimdiye kadar en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar