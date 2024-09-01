Netanyahu'dan Yeni Açıklama: Gazze'de Ateşkes Olacak mı?
İsrail Başbakanı Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel ateşkes olacağı iddialarını yalanlayarak, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin verileceği bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı iddialarına yönelik açıklama yayımladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.
Kaynak: AA