Azerbaycan'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD'ın paylaştığı verilere göre Azerbaycan'ın Kuba kentinde bir deprem meydana geldi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sarsıntının büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının enlemi 41.16944 kuzey, boylamı ise 48.26806 doğu olarak duyuruldu.

RESMİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Yüzeye yakın bir noktada yaşanan depremin ardından herhangi bir yıkım ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir bilgilendirmede bulunulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi