Azerbaycan'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'ın paylaştığı verilere göre Azerbaycan'ın Kuba kentinde bir deprem meydana geldi.
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sarsıntının büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının enlemi 41.16944 kuzey, boylamı ise 48.26806 doğu olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2026
Büyüklük:4.8 (Ml)
Yer:Kuba (Azerbaycan)
Tarih:2026-06-12
Saat:14:12:48 TSİ
Enlem:41.16944 N
Boylam:48.26806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BO9qgLdSxK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
RESMİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI
Yüzeye yakın bir noktada yaşanan depremin ardından herhangi bir yıkım ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir bilgilendirmede bulunulmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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