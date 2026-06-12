Hamburg Havalimanı'nda Kaçak Yolcu Alarmı, Tüm Kalkışlar İptal Edildi

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda güvenlik bölgesine izinsiz giriş yaşanmasının ardından havalimanından yapılacak tüm kalkışlar iptal edildi. İnişler ise devam ediyor.

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Hamburg Havalimanı'nda Kaçak Yolcu Alarmı, Tüm Kalkışlar İptal Edildi
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Hamburg Havalimanı polisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin acil durum düğmesine basarak güvenlik bölgesine izinsiz giriş yaptığı ve bu nedenle güvenlik alanının tahliye edildiği belirtildi.

YOLCULAR UÇAKLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye kapsamında güvenlik kontrolünden geçen yolcuların terminale çıkarıldığı ve uçaklardaki bazı yolcuların da indirildiği aktarıldı.

KALKIŞLAR DURDURULDU

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini, inişlerin ise sürdüğünü duyurdu. Olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydeden yetkililer, yolculardan uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden takip etmelerini istedi.

Kaynak: DHA

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