Senatör, parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını anlattı

Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, erkek bir senatör tarafından parlamentoda cinsel tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı.

Senatör, parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını anlattı

Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, bir erkek senatör tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında yaşadıklarını anlatan Thorpe, erkek senatör tarafından takip edildiğini, uygunsuz bir teklife maruz kaldığını ve uygunsuz bir şekilde kendisine dokunulduğunu gözyaşları içinde anlattı.

Hükümete seslenen Thorpe, parlamento binasının özellikle kadınlar için daha güvenli bir hale getirilmesi çağrısında bulundu. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan senatör, bu konuda polise gitmediğini ya da yasal işlem başlatma kararı almadığını kaydetti. “İktidarlı bir erkek tarafından cinsel ve uygunsuz bir teklife maruz kaldım” diyen Thorpe, söz konusu senatörün kendisini herhangi bir kamera ya da kimsenin bulunmadığı merdiven boşluğuna kadar takip ettiğini dile getirdi. Senatör Thorpe, “Cinsel saldırının ne olduğuna ilişkin farklı anlayışlar var. Ancak ben takip edildim, uygunsuz bir teklif aldım ve uygunsuz bir şekilde bana dokunuldu” ifadelerini kullandı.

"İSİM VERMEDİM"

Thorpe’un bu açıklamaları bir önceki gün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşması sırasında Liberal Parti Senatörü David Van’ın kendisine karşı bir önceki davranışlarından eleştirmesinin ardından geldi. Thorpe’un bir sonraki gün yaptığı cinsel saldırı açıklamasıyla bu kez gözler Van’a çevrildi. Van bu iddiaları reddederken Thorpe, yaşadıklarını anlattığını ve bu konuda herhangi bir isim ya da olayın ne zaman yaşandığına dair tarih vermediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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