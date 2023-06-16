Dünyanın en büyük denizaltılarından biri Güney Kore limanında

ABD'nin, "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore'nin Busan Limanı'na ulaştı.

Dünyanın en büyük denizaltılarından biri Güney Kore limanında

ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasının ardından ABD'den yeni bir hamle geldi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan'ı, Güney Kore'ye konuşlandırdığı bildirildi.

Açıklamada, USS Michigan'ın konuşlandırılmasıyla Güney Kore ve ABD donanmalarının, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı özel operasyon kapasitelerini ölçen bir tatbikat yapacağı aktarıldı.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan Limanı'na ulaşan USS Michigan'ın, burada ne kadar kalacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DENİZALTILARDAN BİRİ" 

ABD'nin "Ohio sınıfı" 4 denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, "dünyadaki en büyük denizaltılardan biri" olarak biliniyor.

ABD, en son 2017'de, USS Michigan'ı Busan Limanı'na göndermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Protestocular Gerçek Gündem'e anlattı: İsrailliler yargı reformlarına ve Filistinlilerin öldürülmesine karşı haftalardır meydandalar İsrailliler yargı reformlarına ve Filistinlilerin öldürülmesine karşı haftalardır meydandalar
Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği
Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler
Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu 'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu
'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı 'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı
Yapay zeka ile çizildi: Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü? Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?