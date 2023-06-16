Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni atama: Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlendirmelerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç görevlendirildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni atama: Tanju Bilgiç, Moskova Büyükelçisi oldu

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

 
 

Kaynak: AA

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