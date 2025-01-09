Avustralyalı Dağcı Kaybolmuştu: 13 Gün Boyunca Sadece O Yiyeceği Yiyerek Hayatta Kalmış

Avustralyalı Hadi Nazari, Avustralya'daki Boxing Day tatilinde 26 Aralık'ta Sidney'in yaklaşık 380 kilometre güneyindeki Kosciuszko Milli Parkı'nda yürüyüş yapmaya çıkmıştı. Nazari ile buluşmayı bekledikleri kamp alanına gelmediğini fark edince polisi arayan iki arkadaşı, Nazari'yi yaklaşık altı saat önce milli parktaki Hannels Spur patikasında yürümek üzere yalnız başına gruptan ayrılırken gördüklerini belirtti.

Polis, dün bulunan Nazari'yi 13 gün süresince kara ve hava yoluyla arama çalışmalarına yaklaşık 400 kişinin katıldığı bilgisini paylaştı. Nazari’yi arayanlar arasında bir grup hiking sporcusu arkadaşı da yer aldı.

Yoğun ormanlık bölgede kaybolan genç adamın akıbeti hakkında geçen hafta açıklamalarda bulunan üst düzey polis Jill Gibson, aramanın yapıldığı bazı bölgelerde, kurtarma ekiplerinin "yoğun bitki örtüsü nedeniyle kendi ayaklarını bile göremediğini" belirtmişti.

HIKING SPORCULARI BULDU

Polis, dün yerel saatle 15:15 civarında, Blue Lake olarak isimlendirilen gölün yakınlarında, kamp alanından yaklaşık 6 mil uzaklıkta bulunan bir grup hiking sporcusunun Nazari'yi bulduğunu açıkladı. Ardından Nazari hava yoluyla hastaneye götürüldü. Büyük bir yarası olmadığı anlaşılan ve sağlıklı göründüğü bildirilen Nazari’ye su kaybıyla ilgili tedavi uygulandı.

13 GÜN BOYUNCA SADECE ONU YEMİŞ

Bölge polisi, Nazari'nin kaybolmasının ardından bir barınakta iki granola bar bulduğunu, 13 gün boyunca başka bir şey yemediğini ve derelerden su içerek su ihtiyacını karşıladığını ancak nasıl hayatta kaldığı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Nazari ile özel bir görüşme yapacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA