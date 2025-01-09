Engelli Adam 9 Gündür Aranıyor, Sırra Kadem Bastı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranıyor. Saat 15.30 sıralarında “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılan Vural’ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

“HİÇ BU KADAR UZUN SÜRELİ KAYBOLMAMIŞTI”

Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı'nda görüldüğünü öğrendiklerini söyleyen Mustafa Vural, şunları söyledi: İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık.

“NE ÖLÜSÜ NE DE DİRİSİNE ULAŞABİLDİK”

Kardeşinin hayatından endişe duyduklarını belirten Emine Okyay “Hayatından endişe ediyoruz. Her tarafa fotoğrafları yapıştırıp, arıyoruz. Ne ölüsü ne de dirisine ulaşabildik. 5 Ocak'ta Salihli Gümüşçay durağında görülmüş. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diyerek yardım istedi.

Kaynak: DHA