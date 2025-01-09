Engelli Adam 9 Gündür Aranıyor, Sırra Kadem Bastı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1 Ocak’ta “Çarşıya gidiyorum” giderek evden çıkan yüzde 80 zihinsel engelli 61 yaşındaki Hasan Vural 8 gündür kayıp olarak aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı.

Engelli Adam 9 Gündür Aranıyor, Sırra Kadem Bastı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural, 1 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranıyor. Saat 15.30 sıralarında “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılan Vural’ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Engelli Adam 9 Gündür Aranıyor, Sırra Kadem Bastı - Resim : 1

“HİÇ BU KADAR UZUN SÜRELİ KAYBOLMAMIŞTI”

Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı'nda görüldüğünü öğrendiklerini söyleyen Mustafa Vural, şunları söyledi: İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık.

Engelli Adam 9 Gündür Aranıyor, Sırra Kadem Bastı - Resim : 2

“NE ÖLÜSÜ NE DE DİRİSİNE ULAŞABİLDİK”

Kardeşinin hayatından endişe duyduklarını belirten Emine Okyay “Hayatından endişe ediyoruz. Her tarafa fotoğrafları yapıştırıp, arıyoruz. Ne ölüsü ne de dirisine ulaşabildik. 5 Ocak'ta Salihli Gümüşçay durağında görülmüş. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diyerek yardım istedi.

Kaynak: DHA

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