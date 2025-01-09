İsrailli Rehine Ölü Bulundu

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyinde Hamas tarafından kaçırılan bir rehinenin cansız bedenini, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesinde bulunan bir yer altı tünelinde bulduğunu duyurdu. Cansız bedenine ulaşılan esirin İsrail'in güneyindeki Rahat kentinde yaşayan Bedevi Arap Youssef Ziyadne olduğu belirlendi.

YER ALTI TÜNELİNDE BULUNDU

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyinde kaçırılan bir rehinenin cansız bedenini, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesinde bulunan bir yer altı tünelinde bulduğunu açıkladı. Cansız bedenine ulaşılan esirin İsrail'in güneyindeki Rahat kentinde yaşayan Bedevi Arap Youssef Ziyadne olduğu tespit edildi. Youssef Ziyadne ve üç çocuğu, Hamas'ın İsrail'e yönelik ''Aksa Tufanı'' olarak isimlendirdiği 7 Ekim 2023 saldırısı sırasında iş yerinden kaçırılmıştı.

OĞLUNUN DURUMU BİLİNMİYOR

Ziyadne’nin ergen yaşlardaki iki çocuğu, 2023'ün Kasım ayında Hamas tarafından serbest bırakılırken kaçırıldığı zaman 22 yaşında olan diğer oğlu Hamza Ziyadne hala esir tutuluyor. İsrail ordusu, Youssef Ziyadne'nin cesedinin bulunduğu operasyonla birlikte, Hamza’nın durumuna ilişkin bulgulara da rastladığını ve bu bulguların Hamza’nın hayatta olup olmadığı konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.

BUGÜNE DEK 45 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için diplomatik çabalar devam ederken Hamas’ın elindeki rehinelerin sayısına ilişkin kesin bir bilgi yok. İsrail Gazze saldırılarına başladığı 2023 yılından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda BM verilerine göre Gazze'de 45 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA