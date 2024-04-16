Avustralya'da ordu alarma geçti! Bir askerin odasında bulundu

Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulundu.

Avustralya'da ordu alarma geçti! Bir askerin odasında bulundu

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.

Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.

Etiketler
Avustralya
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
Bon Jovi'den emeklilik açıklaması: Şişman Elvis olmayacağım Bon Jovi'den emeklilik açıklaması
Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu... Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...
İran'dan ABD ve Avrupa ülkelerine 'İsrail'e destekten vazgeçin' tavsiyesi: Kendinizi ateşe atmayın İran'dan ABD ve Avrupa ülkelerine 'İsrail'e destekten vazgeçin' tavsiyesi: Kendinizi ateşe atmayın
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Sözcü: Camide mültecileri yakalayan polise imamdan tehdit, emniyet müdüründen “Psikolojin bozulmuş” baskısı Sözcü: Camide yüzlerce mülteciyi yakalayan polise imamdan tehdit
İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı
Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor