Bon Jovi'den emeklilik açıklaması: Şişman Elvis olmayacağım

Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi, müziği bırakabileceğini açıkladı.

62 yaşındaki ABD'li müzisyen, 2022'de ses tellerinden ameliyat olmasından bu yana sesini korumak için ses terapisi görmeye devam ettiğini, zamanla sesinin düzeleceğini umduğunu anlattı.

"EMEKLİ OLABİLİRİM"

Sanatçı, gelecekteki performanslarının kendi standartlarına uymayacağını anlarsa müzikten emekli olacağını ve şarkı söyleme günlerini yüksek bir notla bitirmekten memnun olacağını belirtti.

Bon Jovi; "Bunu ilk kez söylüyorum. Şarkı söylemem harika değilse, bir zamanlar olduğum adam olamıyorsam o zaman işim biter. Ve bu konuda iyiyim" ifadesini kullandı.

Ameliyattan sonra bile müzisyen olarak aktif olduğunu söyleyen Bon Jovi; "Stüdyoda olmakla yola çıkmak arasında büyük bir fark var. Yeni bir albüm kaydettik. Her gün ses terapisinde şarkı söylüyorum" dedi.

"ŞİŞMAN ELVIS OLMAYA İHTİYACIM YOK"

Sesinin ameliyat sonrası düzelmemesi halinde sönük performanslarla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini söyleyen ünlü müzisyen; "Gecede iki buçuk saat performans sergilemek istiyorum. Bunu ne kadar iyi yapabileceğimi biliyorum. Eğer yapamazsam, hiçbir zaman şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok" diye konuştu.

"YAŞLANDIKÇA ŞARKI SÖYLEMEK ZORLAŞIYOR"

Yaşlandıkça şarkı söylemenin daha zor olduğunu itiraf eden Bon Jovi, hayranları için hiçbir zaman performans sergileyememe ihtimalinin kendisine büyük bir yük getirdiğini belirtti.

"60 yaşın 50'den farklı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki endişem şarkı söylemeyi unutmak. Bir daha canlı şarkı söyleyemezsem yıkılırım, ama bir oyun kurucu attığı son topla karşılaştığında ne yapar?" diye soran Bon Jovi, grubunun yeni kaydı için duyduğu heyecanı anlatarak ve uzun ömürlü kariyeri için minnettarlığını ifade ederek sözlerini tamamladı.

YENİ ALBÜM HEYECANI

Sanatçı; "Bon Jovi'nin 40 yılına dönüp bakmak, yeni albümü sabırsızlıkla beklemek ve her şeyin kıymetini bilmek istiyorum. Benim umudum bu: her şeyde neşe bulmak" dedi.

Bon Jovi'nin 16'ncı stüdyo albümü, 7 haziran'da çıkacak.