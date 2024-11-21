Avrupa'da Bir İlk, Filistin İle İspanya Arasında İlk Zirve Düzenlendi

İspanya, resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile hükümetler arası ilk zirveyi Madrid'de düzenledi. Bu zirve, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ilk oldu.

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Avrupa'da Bir İlk, Filistin İle İspanya Arasında İlk Zirve Düzenlendi

İspanya, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile hükümetler arası ilk zirveyi Madrid'de gerçekleştirdi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen zirvede heyetlere İspanya'dan Başbakan Pedro Sanhez, Filistin'den Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa başkanlık etti.

Avrupa'da Bir İlk, Filistin İle İspanya Arasında İlk Zirve Düzenlendi - Resim : 1

İspanya'nın Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Ekonomi, Eğitim ve Spor ile Gençlik ve Çocuk bakanları, Filistin'in de Çalışma, İçişleri ve Eğitim bakanları zirvede hazır bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİNDE BİR İLK

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu zamana kadar Filistin ile ilk kez bir hükümetler arası zirvenin gerçekleşmesi ve bunun İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında soykırım yaptığı dönemde olması, zirvenin içeriğinden daha çok verdiği diplomatik mesajı öne çıkardı.

Avrupa'da Bir İlk, Filistin İle İspanya Arasında İlk Zirve Düzenlendi - Resim : 2

ABD’NİN VETOLARININ ARDINDAN KRİTİK ÖNEMDE

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkesi içeren karar tasarısını 4. kez veto etmesinin ardından İspanya'nın Filistin ile en üst düzeyde hükümetler arası zirve yapması, Filistin'e verilen destek açısından önemli.

Basın toplantısı yapılmayan ve sadece görüntü alınmasına müsaade edilen zirve kapsamında İspanya ve Filistin hükümetleri, çalışma ve eğitim alanlarında işbirliklerini güçlendirmeyi öngören memoranduma imza attı.

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Kaynak: AA

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