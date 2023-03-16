Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası’ndan 54 milyar dolar borç aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) önce Silikon Vadisi Bankası’nın daha sonra kripto odaklı Signature Bankası’nın iflas etmesi gözleri Avrupa’da yaşanabilecek sıkıntılara çevirdi. Credit Suisse’in borçlanması, “Avrupa’da geniş bir ekonomik kriz yaşanabilir mi” sorusunu akıllara getirdi.

Mali raporlarında “zayıflık” bulunduğunu açıklamasının ardından Çarşamba günü hisselerinde yüzde 24 düşüş yaşayan Credit Suisse, çözümü İsviçre merkez bankasından 50 milyar İsviçre frangı (50 milyar dolar) borç almakta buldu.

CREDIT SUISSE ŞİMDİLİK KRİZİ ERTELEDİ

Peki bu borç alma sorunu çözebilecek mi? Uzmanlar, Credit Suisse’in şu an itibariyle karşı karşıya kaldı mali sorunu şimdilik ertelediğini ancak nihai bir çözüm üretilemediğini dile getiriyor.

BBC'nin aktardıklarına göre; Credit Suisse ise borçlanmalarının sebebini “bankayı güçlendirmek için attığımız kararlı adımlar” olarak nitelendirdi.

2008’den sonra Credit Suisse’e verdiği en büyük desteği açıklayan İsviçre Merkez Bankası, daha basit bir banka olma yolunda ilerlerken likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığını söyledi.

CREDIT SUISSE SON DÖNEMDE ZORLANIYOR

Credit Suisse, UBS ile birlikte İsviçre’nin bankacılık sektöründeki amiral gemisi olarak kabul eidliyor. 1856'da kurulan Credit Suisse, son yıllarda aralarında kara para aklama suçlaması da olmak üzere bir dizi skandalla anılıyor.

Banka pandemi sonrasında 2021 ve 2022 yıllarında 2008 mali krizinden bu yana en en kötü yıllarını geçirmişti.

Credit Suisse hisseleri, müşterilerin fonlarını çekmesi nedeniyle bu haftadan önce zaten ciddi bir darbe almış ve geçen yılki değerinden yaklaşık üçte iki oranında kayba uğramıştı.

Credit Suisse'in en büyük hissedarı olan Suudi Ulusal Bankası'nın başkanı, yasal gerekçelerle İsviçre bankasından daha fazla hisse almayacağı yönündeki sözleri de banka üzerindeki endişeleri arttırmıştı.