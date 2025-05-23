Astronotların Hayatını Kurtararak NASA Tarihine Geçen Mühendis Ed Smylie Hayatını Kaybetti

Apollo 13 görevinde astronotların hayatını kurtaran mühendis Ed Smylie 95 yaşında vefat etti. Oğlu, Smylie’nin demans kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Smylie, 1970’teki görevde doğaçlama hava filtresi tasarımıyla NASA tarihine geçti.

Astronotların Hayatını Kurtararak NASA Tarihine Geçen Mühendis Ed Smylie Hayatını Kaybetti

NASA'nın Apollo 13 görevinde yaşanan büyük krizin aşılmasında kritik rol oynayan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi. 1970 yılında görev sırasında yaşanan patlamanın ardından, uzay aracındaki üç astronotun sağ salim Dünya’ya dönebilmesini sağlayan hava filtresi sistemini doğaçlama tasarlayan ekibin başında yer alan Smylie, 21 Nisan’da Tennessee’de bir huzurevinde hayatını kaybetti.

VEFATINI OĞLU DUYURDU

Ed Smylie’nin oğlu Steve Smylie, babasının demansa bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

NASA TARİHİNE GEÇTİ

Apollo 13 krizinin çözümünde mühendislik dehasını sergileyen Smylie, “imkânsızı başaran” ekip arasında yer alarak NASA tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onun liderlik ettiği çözüm, astronotların yaşam destek sistemlerindeki karbon dioksit seviyesinin kontrol altına alınmasını sağlayarak ölümcül bir felaketi önledi.

Kaynak: DHA

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