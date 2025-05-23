Trump Fena Yakalandı! Kurduğu Tezgah Böyle Ortaya Çıktı

Göreve başladığı günden bu yana ilginç açıklamaları ve yabancı karşıtı söylemleriyle tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, son olarak Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmesi sırasında söyledikleri tüm dünyayı dehşete düşürdü. Görüşme esnasında "Beyaz çiftçilere soykırım yapılıyor" iddiasında bulunup bunu desteklemek adına bazı görüntüler gösteren Trump, hrkesi şoke etti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın "soykırım" suçlamasını kesin bir şekilde reddetmesi sonrasında Trump'ın gösterdiği görüntülerle ilgili gerçek de ortaya çıktı. Reuters'a ait olduğu anlaşılan görüntülerin Güney Afrika'ya dahi ait olmadığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİN SAHİBİ KONUŞTU

Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty'nin çektiğini söylediği ve 3 Şubat'ta yayınlanan videonun, aslında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde çekildiği ve insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı anları gösterdiği öğrenildi.

Muhabir Al Katanty, Trump'ın paylaştığı görüntüleri gördüğünde dehşete düştüğünü anlattı. Trump'ın insanları manipüle etmeye çalıştığını belirterek "Tüm dünyanın gözü önünde benim görüntümü kullandı ve Başkan Ramaphosa'yı beyaz çiftçilere soykırım yapıldığına ikna etmeye çalıştı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi