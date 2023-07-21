Arap medyasında dikkat çeken 'Erdoğan' başlığı: "Türk Prigojin"

Mustafa K. Erdemol, bugünkü "Arap gazetesi böyle tanımladı! Tayyip Erdoğan: Türk Progojin" başlıklı yazısında, "Türkiye’yle hayli ilgili, gelişmelerden haberdar bir medya var Ortadoğu’da. Son yıllarda bölgenin pek de sevilmeyen ülkesi durumuna gelen Türkiye’nin Ortadoğuya/Körfez’e yanaşma çabasını olumlu bulan ama temkinli olmak gerektiğini söyleyenler de var. Suudi Arabistan medyasında genellikle Türkiye ile ilişkilerin canlanmasından ötürü bir memnuniyet havası seziliyor. Ortadoğu medyasının izleyebildiğim yayınlarının hemen hemen hepsinde ortak bir inanç var. O da Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıştığı için bölgeye açılmak zorunda kaldığı." değerlendirmesini yaptı.

"Ama benim en ilginç bulduğum yorum Suudi Arabistanmerkezli Şark ül Awsat gazetesinde Hazem Saghieh’e ait olanı. (baknz:https://english.aawsat.com/home/article/4437301/hazem-saghieh/tayyip-erdoganthe-turkish-prigozhin). “Tayyip Erdoğan: Türk Prigojin“ başlıklı makalede Erdoğan‘ın Rusya’dan uzaklaşmasını değerlendiren yazar onu yakın bir zamanda Kremlin‘e isyan eden paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin’e benzetiyor. Birçok açıdan ilginç bir benzetme. Putin’e Progojin kadar yakınlığı, ardından Progojin gibi ona sırt çevirmiş oluşu ima ediliyor. Demek Erdoğan böyle görünüyordu bir Arap gazetecinin gözünde." ifadelerini kullanan Erdemol, yazısını şöyle sürdürdü:

Saghieh makalesine şu cümlelerle başlamış: “Yevgeny Prigoin Rusya içinde isyan eder etmez, başka bir Yevgeny Prigojin de yurtdışında isyan etti. Bu isyancı, iki aydan kısa bir süre önce yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birçok gözlemciye göre Erdoğan'ın isyanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı ezme kabiliyetinin sınırlarının ortaya çıkmasının ardından azalan prestijinin daha geniş bir bağlamında gerçekleşti. Bu durum, Kremlin'in efendisine dünya çapında meydan okumaya başlayan küçük Prigojinlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bir gecede "güçlü" ve "kurnaz "dan "zayıf "a dönüştü”.

Şark ül Awsat’ın Suudi yönetiminin bir anlamda yarı resmi yayın organı olduğu düşünülürse makale aslında resmi düşünceyi de yansıtıyor denebilir.

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