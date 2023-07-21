En kötü mekanlar arasına girdi: Nusret'ten 'Londra' kararı

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

FİYATLARDAN DOLAYI RESTORANININ PUANI DÜŞTÜ

Nusret Gökçe, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37 bin sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Gökçe'nin insanlarla alay ettiğini söyledi. Yüksek fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret Gökçe'nin restoranının, Londra'daki restoranı en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu.