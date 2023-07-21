En kötü mekanlar arasına girdi: Nusret'ten 'Londra' kararı

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından menüsüne 'uygun fiyatlı' bir öğle yemeği ekledi.

Son Güncelleme:
En kötü mekanlar arasına girdi: Nusret'ten 'Londra' kararı

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

FİYATLARDAN DOLAYI RESTORANININ PUANI DÜŞTÜ

Nusret Gökçe, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37 bin sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Gökçe'nin insanlarla alay ettiğini söyledi. Yüksek fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret Gökçe'nin restoranının, Londra'daki restoranı en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu. 

Son Güncelleme:
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor
Filistin Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı, Türkiye'ye gelecek Filistin Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı, Türkiye'ye gelecek
Fransa'da yeni dönem: Kabinede değişikliğe gidildi Fransa'da yeni dönem: Kabinede değişikliğe gidildi
Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş. Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş.
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar
Denizden sonra bu belirtiler varsa aman dikkat: Hemen ambulans çağırın Denizden sonra bu belirtiler varsa aman dikkat
Marmara için rekor sıcaklık alarmı verildi: Hafta sonu kavuracak! Marmara için rekor sıcaklık alarmı verildi: Hafta sonu kavuracak!
Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir Engin Altay'dan 'uzaylı arka plan' açıklaması: Genel başkanımız gayet iyi bilir
Memuriyetten men edilmişti: Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar