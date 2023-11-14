Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türklerin sayısı rekor kırdı

Almanya’ya ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı henüz yıl bitmeden 45 bini geçti. Aylık, yıllık ve son 12 ay toplamında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türklerin sayısı rekor kırdı

Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor. Ekim ayında sadece Almanya'ya 9 bin 692 Türk vatandaşı iltica etti.

2023 yılında Almanya’ya ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı ekim ayı itibariyle 45 bini geçti.

Özellikle son üç ayda Almanya’ya ilk kez başvuru yapanların sayısında gözle görülür artış yaşanıyor.

Ekim ayında sadece Almanya verisi dahil edildiğinde, 2023 yılında AB ülkelerine ilk kez başvuru sayısı toplamı 61 bini aştı.

ALMANYA'DA BAŞVURULARDA TÜRK VATANDAŞLARI İKİNCİ SIRADA

Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) ekim ayı iltica başvurusu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2023 yılında Ocak-Ekim ayları arasında Almanya’ya toplam 267 bin 384 ilk kez iltica başvurusu yapıldı.

Bunların 45 bin 86’sı Türk vatandaşları. Türklerin toplam başvurular içindeki payı yüzde 16,9 oldu.

İlk sırada yüzde 31,2 ile Suriye vatandaşları var. Türk vatandaşları ikinci sırada. Üçüncü sırada yüzde16,4 ile Afganistan vatandaşları var.

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