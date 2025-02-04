Almanya'nın Eski Şansölyesi Schröder 'Tükendi,' Bir Klinikte Tedavi Görüyor
Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder'in 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı bildirildi. Deneyimli siyasetçinin bir klinikte tedavi altına alındığı belirtildi.
Almanya’nın eski Şansölyesi Gerhard Schröder’in bir klinikte tedavi altına alındığı bildirildi. Avukatı, Schröder’in ‘tükenmişlik sendromu’ nedeniyle hastanede olduğu bildirildi.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in avukatı Hans-Peter Huber, 88 yaşındaki eski siyasetçinin ‘tükenmişlik sendromu’ nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu doğrulayarak ailesi adına kamuoyundan, müvekkilinin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti.
Kaynak: DHA
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