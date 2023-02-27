Almanya'da yaşayan gazeteci enkazdan çıkarılan dedesini arıyor

Almanya'nın üçüncü büyük medya grubu olan 'Funke Medya Grubu'nda çalışan gazeteci Metin Gülmen, Hatay'daki depremde babaannesini (77) kaybettiğini ve dedesi Garip Gülmen'in ise (85) komşuları aracılığıyla enkaz altından çıkarıldığını ancak bölgede çıkan kaos nedeniyle hala kayıp olduğunu bildirdi.

Avrupa Postası’ndan Süheyla Kaplan’ın haberine göre; Almanya'ya 1970'li yıllarda gelen Garip ve Mediha Gülmen Almanya'nın Kreis Olpe bölgesinde işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketleri Hatay'da yaşamlarını sürdürmek istedi. Hatay'ın Subaşı ilçesinde ikamet eden Gülmen çiftini bu kez deprem ayırdı.

“YAKINLARIMIZ BAHÇE KÜREKLERİYLE KAZIYARAK DEDEMİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARMIŞLAR”

Gazeteci Metin Gülmen devlet ve kurumlarının deprem bölgelerine geç geldiğini ifade ederek, o bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buldukları bahçe malzemeleriyle dedesini kurtardıklarını anlattı. Gülmen 'Kuzenlerim, akrabalarım çoğu Hatay'da yaşıyor. Birçoğu evini kaybetmiş durumda. Babaannem maalesef enkaz altında can verdi. Dedem de enkaz altında beri kurtarın diye bağırmış. Bunun üzerine komşu ve yakınlarımız bahçe kürekleriyle kazıyarak dedemi enkaz altından çıkarmışlar' dedi.

“DEDEMİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Deprem haberinin yayılmasının hemen akabinde babasının ve amcalarının Hatay'a ancak iki gün sonra gidebildiklerini ifade eden Gülmen 'Depremin olduğu gün babam ve iki amcam hemen Hatay'a uçmak üzere bilet aldı. Ancak hem bölgeye hem de Adana'ya uçak seferleri iptal edildi. Çarşamba günü (depremden iki gün sonra) ulaşabildiler. Gittiklerinde de babaannemin hayatını kaybettiğini gördüler. En azından onun öldüğünü kabullendik ve onu usulüne göre defnettik. Ancak dedemin nerede olduğunu bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre dedesinin enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve daha sonra kayıp olduğunu kaydeden Gülmen 'Dedem orada bulunan komşular tarafından hastaneye götürülmüş ancak daha sonra dedemde fazla ağır yaralar olmadığı için hastaneye alınmamış. Sonra da bölgeye gelen jandarma ekiplerince başka bir yere götürülmüş, Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Hala deprem bölgelerinde durum vahim ve kaos devam ediyor 'şeklinde konuştu.

Bu hafta babası ve amcalarıyla birlikte Hatay'a gitmek istediğini de sözlerine ekleyen Gülmen 'Çalıştığım medya grubu beni deprem bölgesine deprem haberlerini aktarmam için göndermek istedi. Ancak babaannemin ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldım. Çocukluğumun, anılarımın geçtiği yerler yok olmuştu. Bir daha Hatay'a gideceğimi zannetmiyorum. O tabloyu görünce profesyonel anlamda bölgeden deprem haberlerini aktaramazdım; o nedenle bölgeye gazeteci olarak gitme teklifini kabul etmedim' dedi.

“ONU ALMANYA’YA GETİRMEK İSTİYORUZ”

Dedesi Garip Gülmen'in depremden dolayı büyük bir travma yaşadığını tahmin ettiklerini ve bu nedenle şu an konuşamadığını da sözlerine ekleyen Gülmen 'Bir gün dedemin tekrar konuşacağına ve bizi arayacağına inanıyorum. Konuşmaya başladığı an zaten onu Almanya'ya getirmek istiyoruz. Hala umudumuzu kaybetmedik. Aramaya devam edeceğiz' dedi.

Türkiye'deki devlet sistemini de eleştiren Gülmen enkaz altında kalanların kurtarılması için devletin yeterince ve zamanında müdahale etmediğini eleştirerek 'Kültürümüz, medeniyetimiz her şeyimiz yok oldu. Belleklerdeki bu ağır yarayı iyileştirmek kolay olmayacak. Anılarım bir süre daha benimle yaşamaya devam edecek' dedi.