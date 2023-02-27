Yunanistan, depremlerin ardından sınır güvenliğini artırdı

Yunanistan, Türkiye'de ve Suriye'de birçok kişi depremler nedeniyle yerinden olduktan sonra "olası bir göç dalgası" nedeniyle sınır güvenliğini artırdı.

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Yunanistan, depremlerin ardından sınır güvenliğini artırdı

T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre denizden geçişlere karşı güvenlik artırılırken, kara sınırında da yüzlerce yeni Yunan asker devriye gezmeye başladı.

Göç Bakanı Notis Mitarachi, "Milyonların toplu şekilde göç etmesi çözüm değil" derken, "bu olmadan önce" Türkiye ve Suriye'ye daha fazla acil durum yardımı gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

The Guardian'ın Atina muhabirinin aktardığına göre sınırda devriyelerin yanı sıra gözlem altyapısı ve çitler de güçlendirildi. 

Mitarachi, "Çit, Evros Nehri boyunca uzatılacak, böylece Avrupa'yı yasa dışı akıştan koruyabileceğiz" dedi. 

Öte yandan haziran ayında dönemi dolan Kiryakos Miçotakis hükümeti, Ege Denizi'ni daha iyi devriye edebilmek için sahil güvenlik botları temin edeceğini söylemişti. 

Avrupa Birliği sınır yönetimi kurumu Frontex de Ege'deki devriyelerini artırdı.

Pazar günü Türkiye'den yola çıktığına inanılan ve Afganistan, İran ile Pakistan'dan göçmenler taşıyan bir bot, İtalya'nın Kalabriya bölgesinin açıklarında kayalara çarpıp batmıştı. Aralarında bir bebek de olan 59 kişi hayatını kaybetti.

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