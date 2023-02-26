600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı!
Kamerun'daki 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kamerun'un Buea şehrinde 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı "Umut Yarışı" adlı dağ yürüyüşü sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Bölge Valisi Bernard Okalia Bikai, saldırı sonucu 9 sporcunun yanı sıra biri bebek 10 sivilin yaralandığını ve Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındıklarını bildirdi.
Patlamaların sorumluluğunu ayrılıkçı milis gruplarından biri olan Ambazonia Yönetim Konseyi'nin silahlı kanadı üstlendi.
Öte yandan saldırı anı kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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