El Salvador’da 2 bin çete üyesi ayaklarında prangalarla Amerika kıtasının en büyük hapishanesine nakledildi

El Salvador’da suçla mücadele operasyonları kapsamında 64 binden fazla şüpheli tutuklandı. İnsan hakları örgütlerinden masum kişilerin de tutuklandığı tepkisi gelirken ülkede açılan mega hapishaneye ilk olarak dövmeli ve yalınayak olan 2 bin çete üyesi, ayaklarına prangalar bağlı şekilde nakledildi.

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El Salvador’da 2 bin çete üyesi ayaklarında prangalarla Amerika kıtasının en büyük hapishanesine nakledildi

El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak 2 bin çete üyesi nakledildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak dövmeli ve yalınayak olan 2 bin çete üyesi, ayaklarına prangalar bağlı şekilde nakledildi.

El Salvador Devlet Başkanı Başkan Nayib Bukele yaptığı açıklamada, "Burası, nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" dedi.

Bukele’nin cinayetler ve diğer şiddet içeren suçlardaki artışın ardından suça karşı ilan ettiği savaş kapsamında on binlerce şüpheli gangster olağanüstü hal kapsamında tutuklandı. Suçla mücadele operasyonlarında 64 binden fazla şüpheli tutuklandı. Hükümet, toplu tutuklamaların amacının çeteleri "tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Yetkililer, MS-13 ve Barrio-18 gibi suç çetelerinin sayısının on binlerce olduğunu ve cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğunu açıkladı.

İnsan hakları örgütleri ise, masum insanların da bu kapsamda yakalandığını iddia etti ve gözaltına alınanlardan bazılarının "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığını bildirdi.
Başkent San Salvador’un 74 kilometre güneydoğusundaki Tecoluca’da bulunan mega hapishane sekiz binadan oluşuyor ve her bir binada "100’den fazla" mahkumu tutmak için yaklaşık 100 metrekarelik 32 hücre bulunuyor. Hücrelerin her birinde ise sadece iki lavabo ve iki tuvalet var.

 
 

Kaynak: İHA

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