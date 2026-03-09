Almanya’da Tarihi Sonuç: Seçimin Galibi Cem Özdemir Oldu
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Yeşiller Partisi, Cem Özdemir’in başbakan adaylığında sandıktan birinci çıktı. Özdemir, sonuçların kesinleşmesi halinde Almanya’da eyalet başbakanı olan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cem Özdemir, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde büyük bir başarı elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Özdemir’in başbakan adayı olduğu Alliance 90/The Greens oyların yaklaşık yüzde 31,5 ila 32’sini alarak seçimden birinci çıktı. Sonuçların resmileşmesi halinde Özdemir, Almanya’da eyalet başbakanı olan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: