Almanya’da Tarihi Sonuç: Seçimin Galibi Cem Özdemir Oldu

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Yeşiller Partisi, Cem Özdemir’in başbakan adaylığında sandıktan birinci çıktı. Özdemir, sonuçların kesinleşmesi halinde Almanya’da eyalet başbakanı olan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olacak.

Cem Özdemir, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde büyük bir başarı elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Özdemir’in başbakan adayı olduğu Alliance 90/The Greens oyların yaklaşık yüzde 31,5 ila 32’sini alarak seçimden birinci çıktı. Sonuçların resmileşmesi halinde Özdemir, Almanya’da eyalet başbakanı olan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Almanya
