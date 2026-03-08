Türkiye KKTC’ye F-16 Gönderiyor

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Türkiye, KKTC’nin güvenliği için adaya 6 F-16 konuşlandıracak. Uçaklar yarın sabah hareket edecek.

Türkiye KKTC’ye F-16 Gönderiyor
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 9. gününde sürüyor. 12 ülkeye yayılan çatışmalar devam ederken Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini sağlamak için adım attı.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde adaya 6 F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, sevkiyatın tamamen güvenlik amaçlı olduğunu belirterek, sivil uçuşlara herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti.

MSB 'DEĞERLENDİRİLİYOR' DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla F-16’ların konuşlandırılmasının değerlendirildiğini dün duyurmuştu. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz üssü de İran’ın misilleme saldırılarının hedefi olmuştu.

