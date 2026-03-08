165 Çocuk Katledilmişti... HRW'den 'Savaş Suçu' Çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İran Hürmüzgan’daki Minab kentinde ilkokula düzenlenen saldırıyı 'yasa dışı' ilan etti. HRW, saldırının savaş suçu kapsamında soruşturulmasını talep ederken olay anına ilişkin görüntü de ortaya çıktı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyı 'yasa dışı' şeklinde nitelendirerek, olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması çağrısı yaptı. Raporda, "okul da dahil olmak üzere tesis genelinde farklı yapıların doğrudan hedef alındığı saldırı düzeni ile mühimmatın birden fazla binada bıraktığı izlerin, saldırının rastgele bölgeyi vuran silahlar yerine, yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini gösterdiği" belirtildi.

'SORUMLULAR HESAP VERMELİ'

Olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması ve bulgularının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği kaydedilen raporda, "Savaş suçlarından sorumlu olanlar da dahil yasa dışı saldırıların sorumluları hesap vermeli" ifadesi kullanıldı. Raporda, saldırıya ilişkin soruşturmanın, sorumluların okulun varlığından ve içinde çocuklar ile öğretmenlerin bulunduğundan haberdar olup olmadığını ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

