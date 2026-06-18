Almanya'da Nazi Ruhu Yeniden Hortladı: Müslümanları Gazla Öldürmek İsterdim

Almanya'da, sosyal medyada "Müslümanları gazla öldürmek"ten söz eden Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi hakkında partisi suç duyurusunda bulundu.

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Almanya'da Nazi Ruhu Yeniden Hortladı: Müslümanları Gazla Öldürmek İsterdim
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Alman basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki bir CDU üyesi sosyal paylaşım platformundan Müslümanları hedef alan bir video paylaştı.

'ONLARI GAZLA ÖLDÜRMEK İSTERDİM'

Videoda yer alan söz konusu kişi, "Yüksek mevkiye geldiğimde hepsini sınır dışı edeceğim. Aslında onları öldürtmeyi isterdim. Yani gazla öldürmek gibi." şeklinde sözler kullandı.

'NE İSTERSEM ONU YAPARIM'

CDU üyesi, videodaki bir muhatabına yönelik de "Eskiden Yahudileri gazla öldürdük. Şimdi de Müslümanları gazla öldürüyoruz. Buna ne dersin?" ifadesini kullandı. Muhatabı bunu yorumlamayacağını söyleyince de bu kişi "Bunu yapabilirim. Umurumda değil. Ne istersem onu yaparım." dedi.

'HER BAKIMDAN İNSANLIK DIŞI'

CDU Krefeld Bölge Teşkilatından sosyal medyadan yapılan açıklamada, videoda duyulan Krefeld CDU üyesinin sözlerinin her bakımdan insanlık dışı olduğu ve CDU'nun temel değerleriyle bariz şekilde çeliştiği vurgulandı.

CDU Krefeld Bölge Başkanı Christofer Schiffer, Alman basınına yaptığı açıklamada, şoke olduklarını ve suçlamaları ciddiye aldıklarını belirterek, "Bugün polise suç duyurusunda bulunduk ve olayın aydınlatılması için soruşturma yapan makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Schiffer, videoya ilişkin bir influencerden uyarı gelir gelmez sosyal medyadan söz konusu üyenin açıklamalarına mesafe koyduklarını aktararak, üyenin partiden ihraç işlemlerini de başlattıkları bilgisini paylaştı.

Krefeld Bölge Teşkilatının bağlı olduğu CDU Kuzey Ren Vestfalya​​​​​​​ Eyalet Teşkilatından Rheinische Post gazetesine yapılan açıklamada, partinin bir üyesinin iğrenç ve insanlık dışı ifadelerinin en şiddetli şekilde kınandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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