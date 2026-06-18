Barış Yolunda Kritik Adım: ABD, İran Ablukasını Kaldırdı

ABD ordusu, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukanın tamamen kaldırıldığını duyurdu.

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Barış Yolunda Kritik Adım: ABD, İran Ablukasını Kaldırdı
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CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABLUKA TAMAMEN KALDIRILDI

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

ABD DONANMASI BÖLGEDE KALACAK

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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