Trump'tan Flaş İran Açıklaması: 'Netanyahu Bazen Fazla Heyecanlanıyor Ama...'

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la mutabakat anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran anlaşması kısa süre içinde imzalanacak. Anlaşma cuma günü imzalanabilir" dedi.

'60 GÜNDE TAMAMLANMAZSA BOMBALAMAYA GERİ DÖNERİZ'

İran'la anlaşma olmasaydı savaşın iki yıl daha sürebileceğini savunan Trump, "Bu bir mutabakat zaptı ve İran'la 60 gün içinde tamamlanmazsa bombalamaya geri döneriz. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ SUİKASTINI HATIRLATTI

ABD Başkanı, İran'daki rejimin değiştiğine inandığını belirtti. İran'la gerilimin 3-4 ay önce değil yıllar önce başladığını belirten Trump, "(Gerilim) Ben (İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım) Süleymani'yi ortadan kaldırdığımda başladı. Bu büyük bir olaydı. Hatta bazıları bunun son 50 yılda Orta Doğu'daki en büyük olay olduğunu söylüyor. Onu etkisiz hale getirdik ve İran çok farklı bir ülke haline geldi" diye konuştu.

NETANYAHU'YLA LÜBNAN ANLAŞMAZLIĞI

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Bazen fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak" ifadelerini kullanarak, Lübnan konusunda anlaşamadıklarını söyledi.