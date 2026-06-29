Almanya'da Kanlı Pazartesi! Silahlı Katliamda 5 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı

Almanya’nın kuzeyindeki Stade kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Alman polisi, kanlı baskınla doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamayı başardı. Bölgede incelemeler sürerken, emniyet halka yönelik aktif bir tehlikenin kalmadığını duyurdu.

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Almanya'da Kanlı Pazartesi! Silahlı Katliamda 5 Ölü, 2 Şüpheli Yakalandı
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Avrupa'nın göbeğinde, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kenti, bugün ülkeyi sarsan kitlesel bir silahlı saldırıya sahne oldu. Bir anda silah seslerinin yükseldiği olay yerinde adeta bir can pazarı yaşandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün, X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi. Polis, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerinde kamuoyu açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yetkililerin gün içinde saldırının arka planına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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