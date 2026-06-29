Ankara'dan İsrail'in Suriye İşgaline Sert Tepki: Güçlü Şekilde Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme:
Ankara'dan İsrail'in Suriye İşgaline Sert Tepki: Güçlü Şekilde Kınıyoruz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin içlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonları kınayan bir açıklama yayımladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

'1974 ANLAŞMASI'NIN AÇIK İHLALİ'

Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

'SURİYE'NİN GELİŞİMİNİ VE BÖLGE İSTİKRARINI HEDEF ALIYOR'

Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Filistin, Lübnan ve Şimdi de Suriye: İsrail Ordusu Kural TanımıyorFilistin, Lübnan ve Şimdi de Suriye: İsrail Ordusu Kural TanımıyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Suriye Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu
Seferihisar'da Kritik Saatler! Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama İstemiyle Mahkemede Seferihisar'da Kritik Saatler! Belediye Başkanı...
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Güç Dengesi Değişiyor! Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi
Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor
Özgür Özel'in Yeni Parti Planı İle İlgili Flaş İddia: Kritik Tarih Belli Oldu! CHP Kulisleri Hareketli Özgür Özel'in Yeni Parti Planı İle İlgili Flaş İddia: Kritik Tarih Belli Oldu
Kasımpaşa’da Sokak Ortasında Linç Girişimi! Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti Dubayla Vurdular, 3 Yerinden Bıçakladılar, Taciz İddiası Kanlı Bitti