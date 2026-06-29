Ankara'dan İsrail'in Suriye İşgaline Sert Tepki: Güçlü Şekilde Kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin içlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonları kınayan bir açıklama yayımladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

'1974 ANLAŞMASI'NIN AÇIK İHLALİ'

Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

'SURİYE'NİN GELİŞİMİNİ VE BÖLGE İSTİKRARINI HEDEF ALIYOR'

Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi