Almanya'da binlerce kişi ırkçılığa karşı tek ses oldu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln'ün 6 farklı noktasında başlatılan '21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü' yürüyüşüne katılan binlerce kişi, ırkçılık karşıtı pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Aşırı Sağcı AfD Yasaklansın

'Köln tavır alıyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüş ardından yapılan konuşmalarda, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Parti (AfD) politikacıları ile Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam kentinde gizlice görüşmeleri eleştirildi.

Konuşmalarda, aşırı sağcı AfD'nin eylemleri eleştirildi ve toplumun bütünlüğüne zarar veren bu partinin yasaklanması istendi.