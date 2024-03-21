Putin, seçim yarışını Trabzon'da kaybetti

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yaklaşık yüzde 90'ını alan Vladimir Putin, Trabzon'da kurulan sandıkta rakibi Vladislav Davankov'a karşı yenilgiye uğradı.

Putin, seçim yarışını Trabzon'da kaybetti

Rusya'da yapılan seçimlerde Vladimir Putin'in yurtdışı oylarının yüzde 72.1'ini aldığı ortaya çıktı. Seçim sonuçlarına göre, 383 binden fazla kişi yurtdışındaki Rus temsilciliklerinde oy kullandı. Başkan Putin, yüzde 71.2 oy alarak yeniden seçilirken, liberal eğilimli "Yeni İnsanlar Partisi"nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16.65 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Putin, Trabzon'da Kaybetti

Türkiye'de dört sandık kurulurken, İstanbul, Ankara ve Antalya'da Putin'in kazandığı belirlendi. Trabzon'daki sandıkta ise en yüksek oyu ılımlı Vladislav Davankov aldı. Putin'in en yüksek oy aldığı ülkeler arasında Ermenistan, Türkmenistan, Güney Osetya, Abhazya, Filistin, Tacikistan, Suriye, Irak ve Kuzey Kore bulunuyor.

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