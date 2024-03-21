Afganistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı artmaya devam ediyor

BBC'nin saldırının meydana geldiği Kandahar vilayetinin en büyük hastanelerinden olan Mirveis Hastanesinde çalışan bir doktora dayandırdığı habere göre, ölü sayısı 21'i, yaralı sayısı 50'yi aştı.

Kabil Bankasının Kandahar Şubesinde 08.00 sularında intihar saldırısı düzenlenmişti. Kandahar Emniyet Müdürlüğü, olay sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.