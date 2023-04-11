Almanya’da, 3,4 milyon kişi internete hiç girmedi

Almanya’da yapılan bir araştırmada 16-74 yaş arasındaki 3,4 milyon kişinin hayatlarında hiç internet kullanmadığı ortaya çıktı.

Almanya’da, 3,4 milyon kişi internete hiç girmedi

Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan iletişim sektöründeki kullanım davranışına ilişkin araştırmada, 16-74 yaş aralığındaki Alman vatandaşlarının yüzde 6’sının hayatlarında hiç internete girmediği belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre 65-74 yaşları arasındaki yaşlı nüfusun yüzde 17’si hiç internet kullanmadı. Hayatlarında hiç internete girmemiş 45 yaş altı insanların oranı ise yaklaşık yüzde 2 olarak açıklandı. Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre ülkede toplam 3,4 milyon kişinin hayatlarında hiç internet kullanmadığı tespit edildi.

Avrupa Birliği ülkelerinde internet kullanmayanların toplam nüfusa oranı ortalama yüzde 7 olarak biliniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 2022’deki raporuna göre, dünya nüfusunun yaklaşık 3’te birinin yani ortalama 2,7 milyar insanın internete erişimi yok.

Kaynak: İHA

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