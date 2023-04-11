İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymayanlar yargılanacak

Başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alınan Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından protestoların başladığı İran'da, başörtüsü zorunluluğuna uymayanların yargılanacağı açıklandı.

AA'nın aktardığına göre, Tahran Milletvekili Muhammed İsmail Kevseri, 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren başörtüsü kuralını ihlal edenlerin önce uyarılacağını, durumun tekrarlanması durumunda da bu kişilerin yargı önüne çıkarılacağını söyledi. Kevseri, bu uygulamanın 'tamamen yasal' olduğunu da ileri sürdü.

KAMUSAL ALANA YERLEŞTİRİLEN KAMERALARLA TESPİT EDİLECEKLER

Söz konusu açıklama, İran Emniyet Müdürlüğü'nün 8 Nisan'da yaptığı, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağı açıklamasının ardından geldi.

Aynı gün açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan da başörtüsü kuralına riayet etmediği tespit edilen kadınların önce uyarılacağını, uyarıyı dikkate almayıp 'fiili devam ettirenlerin' ise yargı önüne çıkarılacağını söylemişti.

Radan, aynı durumun sürücüler için de geçerli olduğunu, uyarıyı dikkate almayıp durumu devam ettirenlerin araçlarına el konulacağını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin İran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Amini'nin katledilmesi sonrası başlayan protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kaynak: AA