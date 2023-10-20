Almanya'dan Filistin'le dayanışmak isteyenlere gözdağı: Gerekirse tüm Hamas destekçilerini sınır dışı edeceğiz

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 14 gün geride kaldı.

Savaşın şiddeti artarken, can kayıpları da bununla paralel bir şekilde artıyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirmişti.

Sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail rejimine tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken Almanya bu duruma karşı tepkisiz kalıyor.

İki ülke arasında gerilimin başladığı ilk gün Almanya, Berlin’de Branderburg Kapısı’na İsrail bayrağı yansıtmıştı.

Ayrıca Berlin'de Filistin ile ilgili her türlü destek eylemi de yasaklanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gerekirse tüm Hamas destekçilerini Almanya'dan sınır dışı edeceğiz" denildi.

TİP BERLİN SORUMLUSU GÖZLATINA ALINMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Almanya, 18 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda, Berlin sorumluları Yaren Selin Acar'ın Filistin'e destek eylemine katıldığı için gözaltına alındığını belirterek Alman hükümetinin tutumuna tepki göstermişti.

TİP'in konu hakkındaki açıklaması:

“Partimizin Berlin sorumlusu Yaren Selin Acar bugün Richardplatz’ta düzenlenen Filistin’e destek eyleminde pek çok kişi ile birlikte gözaltına alınmıştır. İsrail’e koşulsuz destek veren Almanya hükümeti ve devleti, Filistin’le dayanışmaya tahammül edememektedir. Filistin’le dayanışmak suç değildir. Aksine İsrail’in uyguladığı devlet terörüne destek vermek suçtur. Partimiz nerede olursa olsun işgale, etnik temizliğe ve barbarlığa karşı çıkacaktır. Gözaltındakiler derhal serbest bırakılmalıdır.”

Partimizin Berlin sorumlusu Yaren Selin Acar bugün Richardplatz’ta düzenlenen Filistin’e destek eyleminde pek çok kişi ile birlikte gözaltına alınmıştır. İsrail’e koşulsuz destek veren Almanya hükümeti ve devleti, Filistin’le dayanışmaya tahammül edememektedir. — TİP Almanya (@tipalmanya) October 18, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem