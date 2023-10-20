Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Filistin için greve çıktı
Çevre ve iklim krizi alanlarında mücadele yürüten Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattıklarını bildirdi.
İsviçreli çevreci Greta Thunberg, İsrail saldırısı altındaki Filistin ile dayanışmak için destek grevi başlattıklarını duyurdu.
İklim aktivisti Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz" dedi.
Thunberg ayrıca şunları kaydetti:
"Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor."
Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture
Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023