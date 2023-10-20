Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Filistin için greve çıktı

İsviçreli çevreci Greta Thunberg, İsrail saldırısı altındaki Filistin ile dayanışmak için destek grevi başlattıklarını duyurdu.

İklim aktivisti Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz" dedi.

Thunberg ayrıca şunları kaydetti:

"Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor."