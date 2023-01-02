Alman Dışişleri'nden İmamoğlu'na ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann, Ankara ve İstanbul'daki temasları öncesinde Türkiye ile güçlü iş birliği potansiyeline dikkat çekti, ancak aynı zamanda hukukun üstünlüğü konusundaki endişelelerini dile getirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Lührmann, Türkiye'nin Almanya ve AB için önemli bir partner olduğunu, Türk ve Alman toplumlarının sıkı bağlarla birbirine bağlı bulunduğunu hatırlatarak "Almanya ve Türkiye arasında pek çok iş birliği alanı bulunuyor ve iklim koruma gibi alanlarda daha güçlü iş birliği için büyük potansiyel mevcut" dedi.

"HUKUK DEVLETİ" VE "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

Aynı zamanda hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini belirten Lührmann Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler vesilesiyle demokratik seçim yarışında adil çerçeve koşulların önemini vurgulamak istediğini kaydetti. İfade özgürlüğünün bu bağlamda merkezi bir rol oynadığını belirten Lührmann, Türkiye'deki muhataplarıyla görüşmelerinde bu konunun da gündemde olacağını kaydetti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Lührmann'ın temaslarının merkezinde ikili ilişkilerdeki güncel gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin olacağı, hukukun üstünlüğü ve çevre konularına özel önem atfedildiği kaydedildi.

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Lührmann Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ankara'dan İstanbul'a geçecek olan Lührmann, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekonomi dünyasından temsilcilerle bir araya gelecek, Tarabya Kültür Akademisi ve ARTER sanat merkezini ziyaret edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem