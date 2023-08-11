Hawaii’deki orman yangınları: 53 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi “afet bölgesi” ilan etti.

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Hawaii’deki orman yangınları: 53 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı.

Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı. Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina’yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.

HAWAII AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Maui Adası’nda Salı günü başlayan orman yangınları, Dora Kasırgası’nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edildi, 11 bin kişi ise elektriksiz kaldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Hawaii’yi afet bölgesi ilan ettiği duyuruldu. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.

Adanın 3 farklı noktasında alevlerle mücadele sürüyor.

Kaynak: İHA

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