Fransa’da tahıl siloları alev alev yandı

Fransa’nın La Rochelle Limanı'nda bulunan 4 tahıl depolama silosunda yangın çıktı.

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Fransa'nın La Rochelle Limanı'nda yangın paniği yaşandı. Tahıl depolama silolarında çıkan yangın nedeniyle kilometrelerce uzaklıktan görülebilen duman bulutu oluşurken, Charente-Maritime bölgesi yetkilileri yanan 4 silonun arka arkaya olduğunu ve siloların buğday içerdiğini belirtti.

Yangının yayılma riski nedeniyle depolama tesisi ve yakındaki tesisler tamamen boşaltıldı. Patlama riskinin olmadığı açıklandı.

La Rochelle Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiği ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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