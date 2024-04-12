ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba kentleri dışına seyahat etmelerini yasakladı

Açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar "Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır" ifadesine yer verildi

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba kentleri dışına seyahat etmelerini yasakladı

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerinin, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahat etmelerini yasakladığını bildirdi.

Büyükelçilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son derece dikkatli olunması bakımından, ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır." ifadesine yer verildi.

ABD büyükelçilik çalışanlarının, kişisel seyahat için bu üç şehir arasında geçiş yapmasına izin verildiği belirtilen açıklamada, "Son zamanlardaki güvenlik olaylarına yanıt olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın ABD Büyükelçiliği, ABD hükümeti çalışanlarını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir." ifadesi kullanıldı.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı ölmüştü.

The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın İsrail'e "24 ila 48 saat" içinde doğrudan saldırabileceğini yazmıştı.

Ancak İranlı liderlere yakın bir kaynak, saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti.

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