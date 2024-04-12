Suudi Arabistan'da taraftar futbolcuyu kırbaçladı
Suudi Arabistan Süper Kupası final maçı tarihe geçti. Bir taraftar tribünden Al Hilal'e 4-1 yenilen Al Ittihad'ın futbolcusu Abdürrezzak Hamdallah'ı kırbaçladı.
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki maçta sporda şiddet alanında tarihe geçek bir olaya sahne oldu.
Maçın ardından bir taraftar, tribanan kenarına kadar giden Al Ittihad futbolcusu Abdürrezzak Hamdallah'a kırbaçla saldırdı.
Güvenlik görevlileri olaya hemen müdaha ederek taraftarı uzaklaştırdı.
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